Hatay Reyhanlı'da Müstakil Ev Yandı — İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Reyhanlı Değirmenkaşı Mahallesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü; engelli evlatları bulunan aile tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 00:17
Hatay Reyhanlı'da Müstakil Ev Yandı — İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Hatay Reyhanlı'da müstakil ev alevlere teslim oldu

Reyhanlı ilçesi Değirmenkaşı Mahallesinde bulunan müstakil 2 katlı bir evde çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangının seyri ve ilk müdahale

Edinilen bilgiye göre evin 2'nci katında başlayan yangın kısa sürede alevlendi. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi ve olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi ve tahliye

Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevlerin çevreye sıçramasını engelleyerek yangını kontrol altına aldı.

Olay sırasında evde yaşayan ve engelli evlatları bulunan aile, ekiplerin hızlı tahliyesiyle güvenli bir şekilde evden çıkartıldı.

Hasar

Yangında evde maddi hasar meydana geldi; olayla ilgili soruşturma ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

