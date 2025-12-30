DOLAR
Antakya'da Seyir Halindeki Minibüste Motor Yangını Söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde seyir halindeki minibüsün motoru alev aldı; itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:37
Narlıca Mahallesi'nde alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir minibüsün motor kısmından alevler yükseldi.

Sürücünün durumu fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden, can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında araçta hasar oluştu.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

