Antakya'da Seyir Halindeki Minibüste Motor Yangını Söndürüldü
Narlıca Mahallesi'nde alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir minibüsün motor kısmından alevler yükseldi.
Sürücünün durumu fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden, can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında araçta hasar oluştu.
