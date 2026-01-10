Antakya'da silahla yağmaya teşebbüs: 2 şüpheli tutuklandı

Antakya'da 26 Aralık 2025'te silahla yağmaya teşebbüs olayında M.S. ve G.P. yakalandı; evlerinde mühimmat ele geçirildi, şüpheliler tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:47
Olay ve operasyon

Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleşen silahla yağmaya teşebbüs ve silahla tehdit olayına ilişkin polis ekipleri hızlı bir operasyon düzenledi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, 26 Aralık 2025 tarihinde yaşanan olayla bağlantılı olarak tespit edilen M.S. ve G.P. isimli şüpheliler Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler ve adli süreç

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca fişeği ve 95 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

