Antakya'da Takla Atan Araç: Narlıca'da 2 Yaralı
Hatay'ın Antakya -Reyhanlı yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil takla attı ve yan yattı.
Olayın Detayları
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç içinde sıkışan 2 kişi bulundu.
Müdahale ve Sonrası
Sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.
