DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.638,34 0,21%

Antakya'da Takla Atan Araç: Narlıca'da 2 Yaralı

Antakya-Reyhanlı yolu Narlıca Mahallesi'nde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı; 2 kişi itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:08
Antakya'da Takla Atan Araç: Narlıca'da 2 Yaralı

Antakya'da Takla Atan Araç: Narlıca'da 2 Yaralı

Hatay'ın Antakya -Reyhanlı yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil takla attı ve yan yattı.

Olayın Detayları

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç içinde sıkışan 2 kişi bulundu.

Müdahale ve Sonrası

Sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİYLE TAKLA ATARAK YAN YATAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ...

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİYLE TAKLA ATARAK YAN YATAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİYLE TAKLA ATARAK YAN YATAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Trafik Denetimleri: 668 bin 52 Araç Kontrol Edildi, 123 bin 909'e İşlem
2
Mersin'de MİT Destekli Operasyon: 33 Milyonluk 108 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi
3
Kahramanmaraş’ta Yarış İddiası: Nişanlı Çift Trafik Kazasında Öldü
4
Buldan'da 30 Metrelik Çukurla Tarihi Eser Arama: Kaçak Kazıcılar Suçüstü
5
Kocaeli'de Eş Zamanlı Fuhuş Operasyonu: 12 Gözaltı, 14 Kadın Kurtarıldı
6
Buldan'da Polis Kahvehanelerde Çay İkramıyla Dolandırıcılığa Karşı Uyardı
7
Bursa'da 4 Lise Öğrencisinin Tehlikeli Otobüs Yolculuğu

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye