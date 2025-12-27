DOLAR
Bayrampaşa Soruşturmasında 4 Gözaltı: İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak da Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Bayrampaşa soruşturması kapsamında İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:07
Bayrampaşa Soruşturmasında Yeni Gelişme: 4 Gözaltı

Operasyon ve gözaltı işlemleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Remzi Albayrak, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünün ardından Albayrak, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan diğer isimlerin CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi üyesi Bekir Ö., iş adamı İbrahim A. ve şoför Hakan K. olduğu öğrenildi.

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

