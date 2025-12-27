Bayrampaşa Soruşturmasında 4 Gözaltı: İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak da Alındı

Bayrampaşa Soruşturmasında Yeni Gelişme: 4 Gözaltı

Operasyon ve gözaltı işlemleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Remzi Albayrak, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünün ardından Albayrak, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan diğer isimlerin CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi üyesi Bekir Ö., iş adamı İbrahim A. ve şoför Hakan K. olduğu öğrenildi.

