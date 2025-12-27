DOLAR
Tufanbeyli'de Yıkamacıdan Çıkan Araca Hızlı Araç Çarptı — Kamera Kaydı

Tufanbeyli'de oto yıkamadan çıkan araca ana yoldan hızlı gelen araç çarptı; kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralanan yok, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:18
Tufanbeyli'de Yıkamacıdan Çıkan Araca Çarpma Anı Kamerada

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, oto yıkama servisinden yola çıkan otomobile hızla gelen başka bir aracın çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Detayları

Kaza, 3 gün önce ilçeye bağlı Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Oto yıkama servisinden geri geri çıkan otomobile ana yoldan gelen araç çarptı. Olayda yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu.

Kamera Görüntüleri ve Tanıklar

Kamera kayıtlarında, otomobilin yola doğru çıktığı sırada diğer aracın yüksek hızla geldiği ve çarpma anında cadde kenarında bekleyen vatandaşların kaçıştığı görülüyor. Görüntüler, kazanın hız ve dikkatsizlik faktörlerini açıkça ortaya koyuyor.

Yetkililer tarafından yapılan ilk değerlendirmelerde kazanın nedenleri ve olası sorumluluklar inceleniyor. Olay, sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

