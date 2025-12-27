DOLAR
Edremit'te Sahil İş Yerinde Yangın — İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Güre İskele Mahallesi'nde çıkan iş yeri yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:23
Olay ve müdahale

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahil şeridinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Güre İskele Mahallesi Kordonboyu Mevkii'ndeki iş yerinde meydana geldi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak iş yerinde maddi hasar olduğu öğrenildi.

