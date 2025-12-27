Edremit'te Sahil İş Yerinde Yangın — İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Edremit'te sahil iş yerinde yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Olay ve müdahale

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahil şeridinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Güre İskele Mahallesi Kordonboyu Mevkii'ndeki iş yerinde meydana geldi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak iş yerinde maddi hasar olduğu öğrenildi.

