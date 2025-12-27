Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonu Ters Yöne Girip Hızla İlerledi — Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu ters yöne girip hızla ilerledi

Olayın ayrıntıları

İstanbul Arnavutköy İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesinde meydana gelen olayda bir hafriyat kamyonu sürücüsü, trafiğin akış yönünün tersine girerek uzun süre hızla ilerledi. Kamyonun karşı yönden gelen araçlarla burun buruna geldiği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cadde üzerinde herhangi bir güvenlik önlemi almadan ters yönde seyreden sürücünün bu tehlikeli hareketi, karşı yönden gelen sürücüleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde, sürücünün uyarıları dikkate almadan ilerlemeye devam ettiği açıkça görüldü.

Güvenlik ve soruşturma

Olayın ardından polis ekipleri görüntüler üzerinden kamyon sürücüsünü tespit etmek ve gelişmeleri aydınlatmak için çalışma başlattı. Yetkililerin sorgulaması ve incelemeleri sürüyor.

