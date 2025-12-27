DOLAR
Bursa'da dron ile trafik denetimi: 9 araca 25 bin 144 TL ceza

Bursa'da trafik ekipleri İzmir Yolu'nda dron destekli denetim yaptı; 9 araca toplam 25 bin 144 TL idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:39
Hava destekli uygulamada ihlaller tek tek tespit edildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, İzmir Yolu üzerinde hava destekli dron ile kapsamlı bir trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Çalışmalar, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yürütülen programın parçası olarak yapıldı. Ekipler, dron ile ihlalleri tek tek tespit ederek kurallara uymayan sürücülere müdahale etti.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimlerde, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 9 araca toplam 25 bin 144 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimde özellikle yasak saatlerde şehir içi trafiğine giren kamyonlar ile taşımacılık yaparken gerekli tedbirleri almayan sürücülere ceza kesildiği kaydedildi.

Yetkililer, dron destekli denetimlerin trafik güvenliğini artırmaya yönelik etkili bir yöntem olduğunu vurguladı.

