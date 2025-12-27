DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.758.626,11 0,07%

Mersin Limanı'nda 182 milyon TL'lik Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu

Mersin Limanı'nda yürütülen operasyonda devlet hazinesine yaklaşık 182 milyon TL zarar veren şebekeye operasyon: 5 tutuklu, 13 kişi ve 5 şirkete el konuldu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:04
Mersin Limanı'nda 182 milyon TL'lik Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu

Mersin Limanı'nda 182 milyon TL'lik gümrük kaçakçılığı operasyonu

Operasyon ve eleştirilen usul

Mersin Limanı'nda yürütülen gümrük kaçakçılığı soruşturmasında, transit beyannamesiyle Türkiye'ye getirilen granit cinsi eşyaların antrepo rejimine alındıktan sonra daha düşük vergilendirilen mermer cinsi eşya olarak ithalat beyannamesine bağlanıp iç piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Soruşturmada, bu yöntemle devlet hazinesinin yaklaşık 182 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi. İddialara göre antrepoda bulunması gereken granit eşyalar, daha düşük değerdeki mermer eşyalarla değiştirilirken, granit ürünler yeniden transit ticarete konu edilmiş gibi gösterildi. Ayrıca benzer yöntemle transit rejimi kapsamında antrepoda tutulması gereken cam cinsi eşyaların da iç piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı.

Soruşturma, gözaltılar ve el koyma

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, antrepo ve şirket sahipleri ile gümrük müşavirlerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında 5 şirket ile 13 şüphelinin banka hesaplarına el konuldu. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
2
Balıklı Rum Hastanesi'nde Sahte Reçete İddianamesi: 46 Yıla Kadar Hapis İstemi
3
Muş’ta Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılık: 5 Tutuklama
4
Konya’da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Kişi Tutuklandı
5
Siirt'te Yılbaşı Öncesi Fiyat Denetimleri Sıkılaştırıldı
6
Yenidoğan Çetesi davası: 7’inci duruşma 5. gününde, ara karar bekleniyor
7
Ayancık’ta Pazar’da Dolandırıcılık Uyarısı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti