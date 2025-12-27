Mersin Limanı'nda 182 milyon TL'lik gümrük kaçakçılığı operasyonu

Operasyon ve eleştirilen usul

Mersin Limanı'nda yürütülen gümrük kaçakçılığı soruşturmasında, transit beyannamesiyle Türkiye'ye getirilen granit cinsi eşyaların antrepo rejimine alındıktan sonra daha düşük vergilendirilen mermer cinsi eşya olarak ithalat beyannamesine bağlanıp iç piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Soruşturmada, bu yöntemle devlet hazinesinin yaklaşık 182 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi. İddialara göre antrepoda bulunması gereken granit eşyalar, daha düşük değerdeki mermer eşyalarla değiştirilirken, granit ürünler yeniden transit ticarete konu edilmiş gibi gösterildi. Ayrıca benzer yöntemle transit rejimi kapsamında antrepoda tutulması gereken cam cinsi eşyaların da iç piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı.

Soruşturma, gözaltılar ve el koyma

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, antrepo ve şirket sahipleri ile gümrük müşavirlerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında 5 şirket ile 13 şüphelinin banka hesaplarına el konuldu. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER