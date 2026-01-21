Antakya'da Uyuşturucu Suçu: 15 Yıl Hapisle Aranan Şahıs Tutuklandı

Antakya'da uyuşturucu suçundan aranan şahıs tutuklandı
Hatay’ın Antakya ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K. adlı şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Emniyetin çalışmaları sürüyor
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Söz konusu çalışma kapsamında yakalanan A.K.'nin yasal işlemleri tamamlandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
