Antakya'da Uyuşturucu Suçu: 15 Yıl Hapisle Aranan Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, uyuşturucu madde suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K. yakalandı ve sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 00:20
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 00:20
Antakya'da Uyuşturucu Suçu: 15 Yıl Hapisle Aranan Şahıs Tutuklandı

Antakya'da uyuşturucu suçundan aranan şahıs tutuklandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K. adlı şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyetin çalışmaları sürüyor

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Söz konusu çalışma kapsamında yakalanan A.K.'nin yasal işlemleri tamamlandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANTAKYA’DA 15 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

ANTAKYA’DA 15 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

ANTAKYA’DA 15 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardanuç’ta Uçuruma Yuvarlanan Sürücünün Kalbi Durdu — Doktor Sedye Üzerinde Kalp Masajı Yaptı
2
Beypazarı'da Jandarma Trafik Denetimi: Tonaj, Kış Lastiği ve GBT Kontrolleri
3
Samsunspor, 20 Ocak 1989 Kaza Kurbanlarını Andı
4
Hatay'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza, Araç Kamerasına Yansıdı
5
Ümraniye'de Alkollü Sürücü Bariyerlere Saplandı: 2 Yaralı
6
Payas'ta Refüje Çıkan Otomobil Kaza: Sürücü Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları