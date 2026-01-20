Samsunspor, 20 Ocak 1989 Kaza Kurbanlarını Andı

Samsunspor ve taraftarlar, 20 Ocak 1989 Havza kazasında yaşamını yitiren teknik heyet, futbolcular ve şoför için İstiklal Caddesi'nden başlayan yürüyüş düzenledi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 23:14
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 23:14
Samsunspor Kulübü, 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken Havza ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenleri anmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

Anma ve kayıplar

Kazada hayatını kaybedenler arasında teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan bulunuyor. Takım kaptanı Emin Kar ise yaralanarak sakat kalmıştı.

Yürüyüşün rotası ve katılımcılar

Anma yürüyüşü, İstiklal Caddesi'nden başlayıp Osmaniye Caddesi üzerinden devam ederek Onur Anıtı'nda sona erdi. Yürüyüşte kazada kaybedilenlerin fotoğrafları taşındı; Samsunspor Kulübü ve taraftar grupları etkinlikte yer aldı.

Başkan Vekili'nin açıklaması

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "1989 yılında kaybettiğimiz değerleri anmak, içimizdeki acıyı bir kez daha yaşamak ve paylaşmak adına hep beraber toplandık. Sabah başlayan anma etkinliklerimiz, biraz sonra yapacağımız mevlit programıyla sona erecek. Futbol şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onları hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız. Bize düşen görev; onların bize bıraktığı bu kutsal emanete sonuna kadar sahip çıkmak, şehrimizi ve kulübümüzü layıkıyla temsil etmektir. Kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Samsun’umuzun tekrar başı sağ olsun. Allah’tan niyaz ederim ki; hem Samsunspor’un hem de hiçbir futbol kulübünün başına bir daha böyle acı bir felaket gelmesin" dedi.

