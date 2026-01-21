Ümraniye'de Alkollü Sürücü Bariyerlere Saplandı: 2 Yaralı

Ümraniye-Şile yolunda alkollü sürücünün neden olduğu kazada 34 HIB 578 plakalı otomobil bariyerlere saplandı; sürücü G.Y. ve yolcu D.Y. yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 00:55
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 00:57
Kaza Detayları

Ümraniye-Şile yolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada, makas attığı iddia edilen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. 34 HIB 578 plakalı araç, aynı yönde seyreden ticari taksiye çarptıktan sonra savrularak bariyerlere ok gibi saplandı.

Otomobilde bulunan sürücü G.Y. ile yolcu D.Y., vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazada toplam 2 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle Üsküdar yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

