Payas'ta Refüje Çıkan Otomobil Kaza: Sürücü Yaralandı

Payas'ta Refüje Çıkan Otomobilde Sürücü Yaralandı

Kaza Detayları

Hatay'da, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüje çıkan bir otomobilde sürücü yaralandı. Kaza, Payas-Dörtyol D817 Karayolu üzerinde meydana geldi.

Seyir halindeki otomobil, başka bir araçla çarpışmasının ardından sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerin üstüne çıktı.

Müdahale: İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme: Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİYLE ORTA REFÜJE ÇIKAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.