Hatay'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza, Araç Kamerasına Yansıdı

Payas – Dörtyol D-817 karayolunda kaza

HATAY (İHA) – Payas – Dörtyol D-817 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobilin aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobille çarpışması sonucu araç karşı şeride geçti.

Karşı şeride geçen otomobil, çarpmanın etkisiyle bir otomobil ve iki tıra daha çarparak zincirleme bir kazaya neden oldu. Olayda toplam 5 araç karıştı.

Kazada araçlarda bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza anı, trafikte ilerleyen bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

