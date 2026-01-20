Hatay'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza, Araç Kamerasına Yansıdı

Payas–Dörtyol D-817 yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı; kaza anı anbean araç kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:55
Payas – Dörtyol D-817 karayolunda kaza

HATAY (İHA) – Payas – Dörtyol D-817 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobilin aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobille çarpışması sonucu araç karşı şeride geçti.

Karşı şeride geçen otomobil, çarpmanın etkisiyle bir otomobil ve iki tıra daha çarparak zincirleme bir kazaya neden oldu. Olayda toplam 5 araç karıştı.

Kazada araçlarda bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza anı, trafikte ilerleyen bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

HATAY’DA SEYİR HALİNDE İLERLEYEN OTOMOBİLİN AYNI İSTİKAMETTEKİ BAŞKA BİR OTOMOBİLLE ÇARPIŞARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİĞİ KAZADA 5 ARAÇ ÇARPIŞTI, 4 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANIYSA AN BE AN ARAÇ KAMERASINA YANSIDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

