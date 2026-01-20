Beypazarı'da Jandarma Trafik Denetimi: Tonaj, Kış Lastiği ve GBT Kontrolleri

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede belirli noktalarda ağır tonaj, kış lastiği ve GBT denetimi yaptı; sürücüler uyarıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 23:31
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 23:31
Beypazarı'da Jandarma Trafik Denetimi

Denetimin Ayrıntıları

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin belirli noktalarında bugün trafik denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından durdurulan ağır tonajlı araçların tonajı kontrol edilirken, aynı zamanda kış lastiği denetlemesi ve GBT sorgulama işlemleri yapıldı.

Denetimler sırasında jandarma ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirip uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

