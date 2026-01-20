Beypazarı'da Jandarma Trafik Denetimi: Tonaj, Kış Lastiği ve GBT Kontrolleri

Beypazarı'da Jandarma Trafik Denetimi
Denetimin Ayrıntıları
Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin belirli noktalarında bugün trafik denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler tarafından durdurulan ağır tonajlı araçların tonajı kontrol edilirken, aynı zamanda kış lastiği denetlemesi ve GBT sorgulama işlemleri yapıldı.
Denetimler sırasında jandarma ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirip uyardı.
BEYPAZARI'NDA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN İLÇENİN BELİRLİ NOKTALARINDA TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.