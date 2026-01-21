Ardanuç’ta Uçuruma Yuvarlanan Sürücünün Kalbi Durdu — Doktor Sedye Üzerinde Kalp Masajı Yaptı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde uçuruma yuvarlanan sürücünün kalbi durdu; doktor sedye üzerinde müdahale ederek kalp masajı yaptı ve hasta Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 01:27
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 01:27
Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen kazada, uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü ağır yaralandı. Olay, Adakale Mahallesi'nde 23.30 sıralarında gerçekleşti.

Sürücünün kimliği İsmail Ş. olarak belirlenirken, araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Y. de yaralandı. Kazaya karışan aracın plakası 53 HG 423 olarak kayıtlara geçti.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı; her iki yaralı önce Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde Yusuf Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, ancak İsmail Ş.'nin durumunun ağır olduğu tespit edildi.

Sevk hazırlıkları sırasında sedye ile ambulansa götürülürken İsmail Ş.'nin kalbinin durduğu belirlendi. Bu kritik anda, Ardanuç Devlet Hastanesi doktoru zamanla yarışarak sedye üzerine çıkarak hastaya kalp masajı yapmaya başladı ve ambulansa kadar müdahaleyi bırakmadı.

Doktorun müdahalesinin ardından ekiplerce kalbi yeniden çalıştırılmaya çalışılan İsmail Ş., 112 Acil Sağlık ekipleri eşliğinde Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında hasta yakınlarının yaşadığı panik ve feryatlar da dikkat çekti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı; İsmail Ş.'nin tedavisi Artvin Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

