Antalya Aksu'da Hortum ve Fırtına: Seralarda Ciddi Hasar, Bir Kişi Yaralandı

Antalya Aksu'da hortum ve şiddetli yağış seralarda ciddi hasara yol açtı; bir vatandaş konteyner devrilmesi sonucu yaralandı. Vali Şahin, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:56
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:56
Vali Hulusi Şahin, Aksu ilçesinin Kumköy ve Kundu mahallelerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından, aşırı yağış, fırtına ve hortum nedeniyle seralarda ciddi hasar meydana geldiğini ve bir vatandaşın konteyner devrilmesi sonucu yaralandığını açıkladı.

Vali Şahin'in Açıklaması

"Antalya son günlerde ciddi miktarda yağış aldı. Özellikle Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri su baskınları ve taşkınlar yaşadık. Dün akşam ise çok şiddetli bir rüzgarla birlikte, deniz istikametinden gelen hortumlar ilçelerimizi etkiledi. Kaş’ta bazı evlerin çatıları uçtu, Demre ve Kumluca’daki seralarda çok ciddi hasar meydana geldi. Ayrıca Manavgat’ta bir konteynerin devrilmesi sonucu bir vatandaşımız yaralandı. Ekiplerimiz sahada, meydana gelen zarar ve hasarların tamamını tek tek tespit ediyor, yaraları sarmak için harekete geçiyoruz"

Vali Şahin, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ve tespit edilen zararlara yönelik müdahale planlarının uygulanacağını belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

