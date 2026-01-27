Antalya Aksu'da Hortum ve Fırtına: Seralarda Ciddi Hasar, Bir Kişi Yaralandı

Vali Hulusi Şahin, Aksu ilçesinin Kumköy ve Kundu mahallelerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından, aşırı yağış, fırtına ve hortum nedeniyle seralarda ciddi hasar meydana geldiğini ve bir vatandaşın konteyner devrilmesi sonucu yaralandığını açıkladı.

Vali Şahin'in Açıklaması

"Antalya son günlerde ciddi miktarda yağış aldı. Özellikle Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri su baskınları ve taşkınlar yaşadık. Dün akşam ise çok şiddetli bir rüzgarla birlikte, deniz istikametinden gelen hortumlar ilçelerimizi etkiledi. Kaş’ta bazı evlerin çatıları uçtu, Demre ve Kumluca’daki seralarda çok ciddi hasar meydana geldi. Ayrıca Manavgat’ta bir konteynerin devrilmesi sonucu bir vatandaşımız yaralandı. Ekiplerimiz sahada, meydana gelen zarar ve hasarların tamamını tek tek tespit ediyor, yaraları sarmak için harekete geçiyoruz"

Vali Şahin, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ve tespit edilen zararlara yönelik müdahale planlarının uygulanacağını belirtti.

AKSU İLÇESİNE BAĞLI KUMKÖY VE KUNDU MAHALLELERİNİ ZİYARET EDEN ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN, AŞIRI YAĞIŞ, FIRTINA VE HORTUM NEDENİYLE MEYDANA GELEN OLUMSUZLUKLARI YERİNDE İNCELEDİ. VALİ ŞAHİN, SERALARDA CİDDİ HASARLAR MEYDANA GELDİĞİNİ VE BİR VATANDAŞIN KONTEYNER DEVRİLMESİ SONUCU YARALANDIĞINI SÖYLEDİ