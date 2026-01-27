Bartın’da Kaçakçılık Operasyonu: 10 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Polis ekipleri düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bartın’da düzenlenen operasyonda 10 litre etil alkol ve 2 adet alkol yapım kiti ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere ise imha edilmek üzere el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan kişi hakkında 5 bin 607 sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

Soruşturmanın detayları ve olayla ilgili işlemler devam ediyor.

