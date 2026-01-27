Bartın’da Kaçakçılık Operasyonu: 10 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Bartın'da polis operasyonunda 10 litre etil alkol ve 2 alkol yapım kiti ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı, Kaçakçılık Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 19:15
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 19:15
Polis ekipleri düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bartın’da düzenlenen operasyonda 10 litre etil alkol ve 2 adet alkol yapım kiti ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere ise imha edilmek üzere el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan kişi hakkında 5 bin 607 sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

Soruşturmanın detayları ve olayla ilgili işlemler devam ediyor.

