Kocaeli’de 72 sanık hakim karşısında: İmamoğlu protestoları davası başladı

Kocaeli’de, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protestolara katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 72 sanıkın yargılanmasına başlandı. Sanıklar, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmada öne çıkan savunmalar

Duruşmaya tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Bazı sanıklar, sosyal medyada CHP’nin çağrısı üzerine sokağa çıktıklarını, suç işlemediklerini ve anayasal haklarını kullandıklarını belirterek beraat talep etti. Diğer sanıklar ise olay sırasında tesadüfen yoldan geçtiklerini, kargaşanın içinde kaldıklarını ve eyleme dahil olmadıklarını savundu.

Öğrencilere destek için duruşmada çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

