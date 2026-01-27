Şırnak'ta Cizre-Nusaybin Karayolunda İki Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

Şırnak'ta Cizre-Nusaybin karayolunun 47. kilometresinde iki tır çarpıştı; 2 sürücü yaralandı, gıda maddeleri yola saçıldı, yol trafiğe kapandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 19:11
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 19:16
Şırnak’ta Cizre-Nusaybin karayolunda meydana gelen kazada iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı ve yolda olumsuz trafik oluştu.

Kaza Detayı

Kaza, Cizre-Nusaybin karayolunun 47. kilometresinde bulunan Yukarı Telzip köyü mevkiinde gerçekleşti. Cizre istikametinden Nusaybin istikametine seyir halinde olan 63 VD 767 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçip, seyir halinde bulunan 33 AYC 686 plakalı tıra yandan çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.

Yaralılar ve Müdahale

Çarpışma sonucu 63 VD 767 plakalı tır hurdaya dönerken, iki araç sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleler yapıldı ve her iki sürücü Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik ve Güvenlik

Kazada tırlarda bulunan gıda maddeleri çevreye saçıldı. Olay nedeniyle uluslararası karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu; jandarma ve trafik ekipleri, muhtemel yeni kazalara karşı güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

