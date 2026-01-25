Antalya'da 30 yaşındaki Elvan Karcı otel odasında ölü bulundu

Antalya Muratpaşa’da otele dün giriş yapan 30 yaşındaki Elvan Karcı, odasında ölü bulundu. Elinde şırınga bulundu; kesin ölüm nedeni Adli Tıp’tan sonra belirlenecek.

Antalya’da otele dün giriş yapan 30 yaşındaki Elvan Karcı, kaldığı otel odasında ölü halde bulundu.

Olayın ayrıntıları

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir otele dün öğlen saatlerinde giriş yapan Karcı’nın kaldığı odaya giren temizlik görevlisi, şahsı yatakta uzanır vaziyette buldu.

İlk başta uyuduğu düşünülen Karcı, temizlik görevlisinin kendisini uyandırma çabalarına yanıt vermeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İnceleme ve adli süreç

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi ve polis ekipleri sevk edildi. Avucunda bir şırınga bulunduğu öğrenilen Karcı’nın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ve Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

