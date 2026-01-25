Samsun Tekkeköy’de Furkan Doğan evinde fenalaşarak hayatını kaybetti

Samsun Tekkeköy'de evinde fenalaşan Furkan Doğan, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi; ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 17:21
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 17:21
Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde önceki gece evinde rahatsızlanan Furkan Doğan, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Doğan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

