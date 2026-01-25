Samsun Tekkeköy’de Furkan Doğan evinde fenalaşarak hayatını kaybetti

Samsun Tekkeköy’de genç hayatını kaybetti

Evinde fenalaşan Furkan Doğan, hastanede kurtarılamadı

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde önceki gece evinde rahatsızlanan Furkan Doğan, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Doğan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

