DOLAR
42,94 -0,02%
EURO
50,59 -0,07%
ALTIN
6.034,21 -1%
BITCOIN
3.781.286,98 -1,1%

Kargo Kutusundan Muz Çıktı: 127 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Dolandırıcı Nusaybin'de Yakalandı

Mardin Nusaybin'de kargo kutularına muz veya salatalık koyarak dolandırıcılık yapan, 252 suç kaydı ve toplam 127 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şüpheli JASAT tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:46
Kargo Kutusundan Muz Çıktı: 127 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Dolandırıcı Nusaybin'de Yakalandı

Kargo Kutusundan Muz Çıktı: Nusaybin'de Dolandırıcı Yakalandı

JASAT'ın takibi sonucu 252 kayıtlı şüpheli gözaltına alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kargo kutularına sipariş edilen elektronik eşyalar yerine muz veya salatalık koyarak vatandaşları dolandıran şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yürütülen titiz takip sonucu yakalandı.

Yapılan soruşturmada, şüphelinin hakkında 252 suç kaydı bulunduğu ve kesinleşmiş toplam 127 yıl 9 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE KARGO KUTULARINA SİPARİŞ EDİLEN ELEKTRONİK EŞYALAR YERİNE MUZ VEYA...

MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE KARGO KUTULARINA SİPARİŞ EDİLEN ELEKTRONİK EŞYALAR YERİNE MUZ VEYA SALATALIK KOYARAK VATANDAŞLARI DOLANDIRAN ŞAHIS, YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Yılbaşı: 6 bin 904 Personel ile Güvenlik Önlemleri
2
Afyonkarahisar'da DEAŞ Bağlantılı 9 Kişi Sınır Dışı — Operasyonda 53 Gözaltı
3
Afyonkarahisar'da Operasyon: 9'u DEAŞ Bağlantılı, Toplam 62 Kişi Sınır Dışı Edildi
4
Küçükçekmece'de İki Tanker Teması: Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti Sevk Etti
5
Isparta'da Kar Maskeli Saldırı: Beyzbol Sopasıyla Bir Kişi Ağır Yaralandı
6
Ordu'da fırtına: Saate 70-80 km rüzgar, evler ve 8 metrelik kayık zarar gördü
7
Zeytinyağı Tenekelerine Gizlenmiş 3 Bin Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları