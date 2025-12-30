Kargo Kutusundan Muz Çıktı: 127 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Dolandırıcı Nusaybin'de Yakalandı

Kargo Kutusundan Muz Çıktı: Nusaybin'de Dolandırıcı Yakalandı

JASAT'ın takibi sonucu 252 kayıtlı şüpheli gözaltına alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kargo kutularına sipariş edilen elektronik eşyalar yerine muz veya salatalık koyarak vatandaşları dolandıran şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yürütülen titiz takip sonucu yakalandı.

Yapılan soruşturmada, şüphelinin hakkında 252 suç kaydı bulunduğu ve kesinleşmiş toplam 127 yıl 9 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

