İspanya Panticosa'da çığ faciası: 3 ölü

İspanya'nın Aragon bölgesindeki Panticosa kayak merkezinde 2 bin 600 metrede düşen çığda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:45
Aragon'daki kayak merkezinde kurtarma çalışmaları sürüyor

İspanya'nın Aragon bölgesine bağlı Panticosa belediyesindeki kayak merkezinde 2 bin 600 metre yükseklikte çığ düştü. Olay sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kurtarıldı.

Çığın altında kalan 6 kişilik grup için bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından yapılan açıklamada, çığ altında kalan 2 erkek ve 1 kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, çığın bir buz tabakasının kırılması sonucu meydana geldiğini ve kar ile buzun dağ yamacından aşağıya sürüklendiğini aktardı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

