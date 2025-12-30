İspanya Panticosa'da çığ faciası: 3 ölü

Aragon'daki kayak merkezinde kurtarma çalışmaları sürüyor

İspanya'nın Aragon bölgesine bağlı Panticosa belediyesindeki kayak merkezinde 2 bin 600 metre yükseklikte çığ düştü. Olay sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kurtarıldı.

Çığın altında kalan 6 kişilik grup için bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından yapılan açıklamada, çığ altında kalan 2 erkek ve 1 kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, çığın bir buz tabakasının kırılması sonucu meydana geldiğini ve kar ile buzun dağ yamacından aşağıya sürüklendiğini aktardı.

