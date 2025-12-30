Sivas'ta 2025'te 41 kg Uyuşturucu ve 75 Bin Hap Ele Geçirildi

Sivas'ta 2025 güvenlik bilançosu: 41 kg uyuşturucu, 75 bin hap

Sivas Valiliği tarafından düzenlenen Aralık ayı Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda şehirdeki asayiş ve kamu düzenine ilişkin 2025 verileri paylaşıldı. Toplantıya Vali Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın katıldı.

Genel değerlendirme

Vali Yılmaz Şimşek, 2025 yılı boyunca Sivas'ta huzur ve güvenliği merkeze alan, önleyici ve kararlı bir güvenlik anlayışıyla çalışıldığını belirtti. Suçla mücadelede sadece cezai tedbirlerin değil, aynı zamanda suçun oluşmasını engellemeye yönelik önleyici uygulamaların da öncelikli olduğunu vurguladı.

Asayiş ve aydınlatma oranları

2025 yılı verilerine göre kişilere karşı işlenen suçlarda bir önceki yıla göre %7 azalma kaydedildi. Aydınlatma oranı %98 seviyesinden %99,5 seviyesine yükseldi. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise %24 azalma ve aydınlatma oranında %89'dan %95'e yükseliş görüldü. Hapis cezası ile aranan 1.120 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi; bunlardan 84'ünün 10 yıl ve üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonları

Uyuşturucu ile mücadelede taviz verilmediği belirtilirken, 2025 yılında uyuşturucu madde imal ve satışına yönelik gerçekleştirilen 135 operasyonda 148 zehir taciri hakkında yasal işlem yapıldığı açıklandı. Bu operasyonlarda çeşitli türlerde 41 kg uyuşturucu madde ve 75 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında toplam 543 ruhsatsız silah ele geçirildi ve 648 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Diğer güvenlik verileri

Yıl boyunca meydana gelen trafik kazalarında 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Siber suçlarla mücadelede ise kentte 2025 yılında bin 4532 suç unsurunun tespit edildiği aktarıldı. Karşılaştırma için 2024'te siber ekipler tarafından 853 suç unsuru tespiti yapılmışken 2025'te bu sayı 1.435'e yükseldi; sanal ortamlarda bahis ve dolandırıcılık karşıtı devriyeler artırıldı ve bu kapsamda 65 kişi tutuklandı.

Düzensiz göçle mücadelede 2025'te yapılan 86 operasyonda 65 göçmen kaçakçısı yakalanarak cezaevine teslim edildi. Göç mobil araçları ve operasyonlarla toplam 679 göçmen yakalanarak gerekli geri gönderme işlemleri gerçekleştirildi.

Yılbaşı tedbirleri ve teşekkür

Yaklaşan yılbaşı için tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Şimşek, yeni yılı sağlıklı ve huzurlu karşılamak için vatandaşlardan özveri istedi. Şimşek, il huzuru için görev yapan emniyet ve jandarma teşkilatına, adli birimlere ve sürece katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

