Pendik'te kediye tekme atıp denize attı

Pendik Sahili'nde oltaya yaklaşan kedi, bir kişi tarafından tekme ile denize atıldı; olay kameraya yansıdı, esnaf ve vatandaşlar tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:56
Pendik Sahili'nde balık tutan bir kişinin, oltadan çekilen balığa yaklaşan kediyi tekmeleyerek denize attığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar olaya büyük tepki gösterdi.

Olay

İddiaya göre, sahilde balık tutan kişi oltasına yaklaşan kediyi ayağıyla tekmeleyerek denize fırlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kedi can havliyle sudan çıkmayı başararak sıcak bir yer arıyor; rüzgârın etkili olduğu iskele altında tutunamayan hayvanın, sırılsıklam halde balıkçıların bulunduğu bölgeye geldiği görülüyor.

Tepkiler

Olayla ilgili konuşan esnaf Abdullah Güneyli, "Biz burada esnafız. O kişi gelip bize söyleseydi, bir kilo değil iki kilo balık da verirdik. Bir kediyi tekmeleyip denize atmanın hiçbir anlamı yok. Bu insanlığa sığmaz. Duyarlı vatandaşlarımız zaman zaman kedi ve köpekler için mama bırakıyor. Pendik Belediyesi de kediler için yuvalar yaptı. Belediye sahip çıkıyor, biz de su ve mama veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Güneyli, olayın kamera kayıtları izlendikten sonra fark edildiğini belirterek, "Eğer o kişiyi burada görseydik tepkimizi gösterirdik. Bir daha burada balık tutmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Buradan duyuyorsa, bu taraflara bir daha gelmesini istemiyoruz" dedi.

Olayı gören diğer esnaf ve hayvanseverler ise özellikle kış günlerinde sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.

