Florya'da İki Tanker Acil Durum Çağrısı
Olay saat 11.50'te gerçekleşti; müdahale sürüyor
İstanbul'un Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden acil durum çağrısı geldi.
Olay, 11.50 sıralarında meydana geldi. Çağrı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi ve müdahale çalışmaları sürüyor.
Durumun nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan acil durum çağrısı yapılan gemiler dron ile havadan görüntülendi.
