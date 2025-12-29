Denizli'de 5 Araçlı Zincirleme Kaza: Sürücü Yaşamını Yitirdi

Pamukkale, Asmalıevler Mahallesi — Önceki gece

Denizli'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında, karışan 5 araç sonucunda ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ayrıntıları ve araç plakaları

Kaza, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde önceki gece yaşandı. Seyir halindeki 20 AIP 006 plakalı kamyonetin kontrolden çıkmasıyla önünde bulunan 09 HD 595 plakalı Tofaş marka otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan diğer araçlar arasında 20 ACF 233, 20 Y 3412 plakalı araçlar ile henüz bilinmeyen plakalı bir araç bulunuyor.

Yaralananlar ve cenaze

Kazada 6 kişi yaralanarak olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Burhan Özmen (54), hastanede yürütülen tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Özmen'in cenazesi, Yeni Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bozburun Mahallesi'ne defnedildi.

