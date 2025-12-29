DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,55 0,14%
ALTIN
6.156,62 1,52%
BITCOIN
3.767.601,63 -0,16%

Denizli'de 5 Araçlı Zincirleme Kaza: Sürücü Yaşamını Yitirdi

Denizli Pamukkale'de 5 araçlı zincirleme kazada ağır yaralanan sürücü Burhan Özmen (54) hayatını kaybetti; 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:35
Denizli'de 5 Araçlı Zincirleme Kaza: Sürücü Yaşamını Yitirdi

Denizli'de 5 Araçlı Zincirleme Kaza: Sürücü Yaşamını Yitirdi

Pamukkale, Asmalıevler Mahallesi — Önceki gece

Denizli'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında, karışan 5 araç sonucunda ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ayrıntıları ve araç plakaları

Kaza, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde önceki gece yaşandı. Seyir halindeki 20 AIP 006 plakalı kamyonetin kontrolden çıkmasıyla önünde bulunan 09 HD 595 plakalı Tofaş marka otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan diğer araçlar arasında 20 ACF 233, 20 Y 3412 plakalı araçlar ile henüz bilinmeyen plakalı bir araç bulunuyor.

Yaralananlar ve cenaze

Kazada 6 kişi yaralanarak olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Burhan Özmen (54), hastanede yürütülen tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Özmen'in cenazesi, Yeni Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bozburun Mahallesi'ne defnedildi.

DENİZLİ’DE 5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA SONUCUNDA AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILAN ŞAHIS YAPILAN...

DENİZLİ’DE 5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA SONUCUNDA AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILAN ŞAHIS YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ.

DENİZLİ’DE 5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA SONUCUNDA AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILAN ŞAHIS YAPILAN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Yoğun Kar: Okullar Bölgesinde Öğrenciler Mahsur Kaldı
2
Kurtalan'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı
3
Bolu Dağı'nda Yoğun Kar: D-100'de Kar 80 cm'ye Yaklaştı
4
Bursa İnegöl'de DEAŞ Finansörü Yakalandı ve Tutuklandı
5
Bölge İdare Mahkemesi Marmaris Belediyesi'nin Kızılbük İtirazını Reddetti
6
Safranbolu’da Kar Yükü Garajı Çöktürdü: 3 Araç Hasar Gördü
7
Kırıkhan'da Konteyner Kentte Hırsızlık: 2 Şüpheli Tutuklandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı