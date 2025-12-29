DOLAR
Beykoz'da pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Beykoz Paşabahçe'de pompalı tüfekle havaya ateş açtığı belirlenen İ.Ü. yakalandı; ilişkili iki şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edildiler.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:48
Beykoz'da pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Beykoz'da pompalı tüfekle havaya ateş açan şahıs yakalandı

Olay ve ihbar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 28 Aralık günü Beykoz Paşabahçe Mahallesinde bir şahsın pompalı tüfekle havaya ateş açtığını tespit etti. Olayın sosyal medya paylaşımları ve saha çalışmaları sonucunda saldırganın kimliği üzerinde yoğunlaşma sağlandı.

Gözaltı ve yakalama

Yapılan incelemede, havaya ateş açan şahsın İ.Ü. (21) olduğu belirlendi. Şüpheli, 29 Aralık'ta olay yerindeki ikamet adresinde yakalandı. Sorgulamada, pompalı tüfeği kullanan kişinin M.S.S. (20) adına kayıtlı olduğu belirlendi; ayrıca M.M.S. isimli şahıs da suç unsuru pompalı tüfekle aynı gün gözaltına alındı.

Soruşturma ve adli süreç

Konuya ilişkin yakalanan şüpheliler, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve 6136 SKM suçlamalarıyla adli makamlara sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin soruşturması sürüyor.

