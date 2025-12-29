DOLAR
Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Yakalama

Isparta Narkotik ekiplerinin 1 haftalık çalışmasında 26 yakalama, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi; 13 aranan şahıs yakalandı, 8 kişi cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:33
1 haftalık Narkotik çalışması sonuç verdi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik son 1 haftada yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 26 ayrı yakalama yapıldı.

Operasyonlar neticesinde ele geçirilen maddeler arasında 57,46 gram metamfetamin, 79,54 gram esrar, 35,07 gram likit esrar, 345 adet kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 24 adet sentetik ecza ve 2 hassas terazi yer aldı.

Çalışmalar kapsamında 27 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan işlem tesis edilen 10 şüpheli şahıstan 2’si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca yapılan çalışmalarda 13 aranan şahıs yakalanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs cezaevine teslim edildi.

