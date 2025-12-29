Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Yakalama
1 haftalık Narkotik çalışması sonuç verdi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik son 1 haftada yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 26 ayrı yakalama yapıldı.
Operasyonlar neticesinde ele geçirilen maddeler arasında 57,46 gram metamfetamin, 79,54 gram esrar, 35,07 gram likit esrar, 345 adet kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 24 adet sentetik ecza ve 2 hassas terazi yer aldı.
Çalışmalar kapsamında 27 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.
"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan işlem tesis edilen 10 şüpheli şahıstan 2’si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca yapılan çalışmalarda 13 aranan şahıs yakalanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs cezaevine teslim edildi.
ISPARTA'DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA 26 AYRI YAKALAMA YAPILIRKEN, ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ. AYRICA YAPILAN OPERASYONLARDA 13 ARANAN ŞAHIS YAKALANMIŞ, KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 8 ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİR.