DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,55 0,14%
ALTIN
6.156,62 1,52%
BITCOIN
3.767.601,63 -0,16%

Karapınar'da Sokak Köpekleri Çiftlikte Koyunu Telef Etti — Güvenlik Kamerası Kaydı

Konya Karapınar'da sokak köpeklerinin saldırısı sonucu bir koyun telef oldu; olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çoban yetkililerden önlem talep etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:48
Karapınar'da Sokak Köpekleri Çiftlikte Koyunu Telef Etti — Güvenlik Kamerası Kaydı

Karapınar'da sokak köpekleri çiftlikte koyunu telef etti

Olay yeri ve gelişme

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Karapınar-Konya Kara yolu üzerindeki bir çiftlikte sokak köpeklerinin saldırısı sonucu bir koyun telef oldu. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İddialara göre, köpekler duvarlardan atlayarak ağıla girdi ve koyun sürüsüne saldırdı. Diğer koyunlar ağılın içine kaçarken, saldırgan köpekler sürüden bir koyunu yakalayarak parçaladı. Olay anında ağılda bulunan çoban Mehmet Harmancı, koyunlara yem vermek için geldiğinde saldırıyı fark etti ve köpekleri kovalayarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Çobanın açıklaması ve uyarısı

Mehmet Harmancı, saldırgan köpeklerin 3 gün önce çiftliğe geldiklerini, kendi köpekleriyle birlikte bu köpeklere mama verdiklerini söyledi. Harmancı, "Çiftliğin boş olduğu bir anda koyunumuza saldırıp öldürdüler. Karınları aç olduğu için değil vahşileştikleri için yapıyorlar. Bugün koyuna saldıran yarın çocuğa, kadına saldırabilir. Yetkililerden tek isteğimiz buna önlem almaları" dedi.

Gözler kayıt görüntülerinde

Güvenlik kamerası görüntülerinde iki köpeğin yakaladıkları koyunu yere yatırdığı, koyunun kaçmaya çalıştığı ancak köpeklerin son darbeyle koyunu tekrar yatırıp telef ettiği anlar net şekilde görülüyor. Olay, bölgedeki hayvan güvenliği ve sokak köpeklerinin kontrolü konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Yetkililerden gelecek adımlar bekleniyor.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan koyun telef oldu

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan koyun telef oldu

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Yoğun Kar: Okullar Bölgesinde Öğrenciler Mahsur Kaldı
2
Bolu Dağı'nda Yoğun Kar: D-100'de Kar 80 cm'ye Yaklaştı
3
Kurtalan'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı
4
Bolu’da 263 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı: Kar ve Tipi Etkili
5
Bursa İnegöl'de DEAŞ Finansörü Yakalandı ve Tutuklandı
6
Bölge İdare Mahkemesi Marmaris Belediyesi'nin Kızılbük İtirazını Reddetti
7
Safranbolu’da Kar Yükü Garajı Çöktürdü: 3 Araç Hasar Gördü

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı