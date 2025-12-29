Karapınar'da Sokak Köpekleri Çiftlikte Koyunu Telef Etti — Güvenlik Kamerası Kaydı

Karapınar'da sokak köpekleri çiftlikte koyunu telef etti

Olay yeri ve gelişme

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Karapınar-Konya Kara yolu üzerindeki bir çiftlikte sokak köpeklerinin saldırısı sonucu bir koyun telef oldu. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İddialara göre, köpekler duvarlardan atlayarak ağıla girdi ve koyun sürüsüne saldırdı. Diğer koyunlar ağılın içine kaçarken, saldırgan köpekler sürüden bir koyunu yakalayarak parçaladı. Olay anında ağılda bulunan çoban Mehmet Harmancı, koyunlara yem vermek için geldiğinde saldırıyı fark etti ve köpekleri kovalayarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Çobanın açıklaması ve uyarısı

Mehmet Harmancı, saldırgan köpeklerin 3 gün önce çiftliğe geldiklerini, kendi köpekleriyle birlikte bu köpeklere mama verdiklerini söyledi. Harmancı, "Çiftliğin boş olduğu bir anda koyunumuza saldırıp öldürdüler. Karınları aç olduğu için değil vahşileştikleri için yapıyorlar. Bugün koyuna saldıran yarın çocuğa, kadına saldırabilir. Yetkililerden tek isteğimiz buna önlem almaları" dedi.

Gözler kayıt görüntülerinde

Güvenlik kamerası görüntülerinde iki köpeğin yakaladıkları koyunu yere yatırdığı, koyunun kaçmaya çalıştığı ancak köpeklerin son darbeyle koyunu tekrar yatırıp telef ettiği anlar net şekilde görülüyor. Olay, bölgedeki hayvan güvenliği ve sokak köpeklerinin kontrolü konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Yetkililerden gelecek adımlar bekleniyor.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan koyun telef oldu