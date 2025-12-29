Konya'da Yılbaşı Öncesi Kaçak ve Sahte Alkol Denetimleri Sıkılaştırıldı

Konya’da yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sahte ve kaçak içki sürülmesini engellemek amacıyla denetimler artırıldı.

Denetimlerin kapsamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinasyonunda; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Konya Defterdarlığı ekipleri, kozmetik fabrikalarından tekel bayilerine kadar geniş bir alanda denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerin öncelikli hedefinde, üretim süreçlerinde etil alkol ve metanol kullanan işletmeler yer aldı. Özellikle kozmetik ve kolonya sektöründe faaliyet gösteren fabrikalarda alkol stokları, faturalar ve kullanım amaçları tek tek kontrol edildi.

Perakende denetimleri ve sonuç

Denetimlerin ikinci aşamasında şehir genelindeki tekel bayileri ve alkollü içecek satışı yapan işletmelerde kontrol yapıldı. Emniyet yetkilileri, ortaklaşa yürütülen çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir usulsüzlük veya kaçak ürün tespit edilmediğini bildirdi.

Yetkililer, vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek sahte alkol üretimine karşı denetimlerin yılbaşı gecesine kadar aralıksız ve artarak devam edeceğini vurguladı. Halkın şüpheli durumlarda güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

