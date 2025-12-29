DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,55 0,14%
ALTIN
6.156,62 1,52%
BITCOIN
3.767.601,63 -0,16%

Kars’ta Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 13 Gözaltı

Kars’ta yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 35 litre sahte içki ve 160 litre etil alkol ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:45
Kars’ta Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 13 Gözaltı

Kars’ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 13 gözaltı

Kars’ta polis ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak alkollü içki satışını engellemek amacıyla geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Operasyon detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezi ve Kağızman ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, alkollü içecek satışı yapan iş yerlerine yönelik aramalar yapıldı.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda, toplam 35 litre (70 şişe) sahte alkollü içki ile sahte içki yapımında kullanılan 160 litre etil alkol ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltılar ve hukuki süreç

Olayla ilgili olarak 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Polisin kaçakçılara yönelik operasyonlarının hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

KARS’TA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

KARS’TA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Yoğun Kar: Okullar Bölgesinde Öğrenciler Mahsur Kaldı
2
Bolu Dağı'nda Yoğun Kar: D-100'de Kar 80 cm'ye Yaklaştı
3
Kurtalan'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı
4
Bolu’da 263 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı: Kar ve Tipi Etkili
5
Bursa İnegöl'de DEAŞ Finansörü Yakalandı ve Tutuklandı
6
Bölge İdare Mahkemesi Marmaris Belediyesi'nin Kızılbük İtirazını Reddetti
7
Safranbolu’da Kar Yükü Garajı Çöktürdü: 3 Araç Hasar Gördü

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı