Kars’ta Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 13 Gözaltı

Kars’ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 13 gözaltı
Kars’ta polis ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak alkollü içki satışını engellemek amacıyla geniş çaplı bir operasyon düzenledi.
Operasyon detayları
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezi ve Kağızman ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, alkollü içecek satışı yapan iş yerlerine yönelik aramalar yapıldı.
Ele geçirilenler
Yapılan aramalarda, toplam 35 litre (70 şişe) sahte alkollü içki ile sahte içki yapımında kullanılan 160 litre etil alkol ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Gözaltılar ve hukuki süreç
Olayla ilgili olarak 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Polisin kaçakçılara yönelik operasyonlarının hız kesmeden devam edeceği bildirildi.
