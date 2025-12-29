DOLAR
Antalya’da 72 Saate 189 Aranan Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Jandarma dedektifleri ve JASAT ekiplerinin operasyonlarında son 72 saatte farklı suçlardan aranan 189 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:33
Antalya’da Jandarma Dedektiflerince yürütülen çalışmalarda, son 72 saat içinde farklı suçlardan aranan toplam 189 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, suçların azaltılması, önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Bu kapsamda, operasyonları yürüten Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonlarda; 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1, 5–10 yıl arası hapis cezası bulunan 13 ve 0–5 yıl arası hapis cezası bulunan 33 şüpheli olmak üzere, toplam 189 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, benzer operasyonların kararlılıkla süreceğini bildirdi.

