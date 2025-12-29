Antalya’da 72 saate 189 aranan şüpheli yakalandı

Jandarma dedektifleri ve JASAT operasyonları sonucu

Antalya’da Jandarma Dedektiflerince yürütülen çalışmalarda, son 72 saat içinde farklı suçlardan aranan toplam 189 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, suçların azaltılması, önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Bu kapsamda, operasyonları yürüten Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonlarda; 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1, 5–10 yıl arası hapis cezası bulunan 13 ve 0–5 yıl arası hapis cezası bulunan 33 şüpheli olmak üzere, toplam 189 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, benzer operasyonların kararlılıkla süreceğini bildirdi.

ANTALYA’DA JANDARMA DEDEKTİFLERİ (JASAT) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA, SON 72 SAATTE FARKLI SUÇLARDAN ARANAN 189 ŞÜPHELİ YAKALANDI.