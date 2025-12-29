DOLAR
İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’a adli kontrol talebi

Bayrampaşa soruşturmasında İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak hakkında 'rüşvet almak' suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talep edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 18:03
Bayrampaşa Belediyesi'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak hakkında 'rüşvet almak' suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Soruşturmanın kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bazı kişiler hakkında 'zimmet', 'irtikap', 'rüşvet vermek', 'rüşvet almak' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamaları bulunuyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi üyesi Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse yer aldı.

Adliyedeki işlemler

Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerin ardından nöbetçi hakimliğe gönderilen şüphelilerle ilgili talepler şöyle:

- Bekir Önder: 'rüşvet almak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

- İbrahim Amedi: 'rüşvet vermek' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

- Remzi Albayrak ve Hakan Köse: 'rüşvet almak' suçundan, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Soruşturma ve yargı süreci sürüyor; mahkeme kararları bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

