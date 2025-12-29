Sultangazi'de Otobüs Durağında Kız Öğrenciye Silahlı Saldırı — Şüpheli Gözaltında

Sultangazi'de otobüs durağında silahlı saldırı

Cebeci İETT Otobüs Garajı önünde saat 16.30 sıralarında otobüs bekleyen 16 yaşındaki kız öğrenci'ye silahlı saldırı düzenlendi.

Bölgede bulunan polis ekipleri durumu fark ederek müdahale etti. Açılan ateş sonucu öğrenciye bir şey olmazken, o esnada oradan geçen bir vatandaşın yaralandığı bildirildi.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kurşunlardan bazılarının seyir halindeki bir araca da isabet ettiği öğrenildi.

Önceki taciz iddiaları ve suç duyuruları

İddialara göre şüpheli, daha önce ateş açtığı kızı ve başka öğrencileri taciz etmiş; ailelerin bu konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

