Ayşe Tokyaz Davası: Cemil Koç 'Ayşe’yi Bavula Ben Koydum' Savunması

Ayşe Tokyaz Davası: Cemil Koç mahkemede konuştu

Duruşma ve taraflar

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla Eyüpsultan yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz olayına ilişkin dava, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Duruşmaya, sanıklarla birlikte müştekiler ikiz kardeş Esra ve anne Halime Tokyaz ile taraf avukatları katıldı.

Sanığın kimlik tespiti ve temel beyanları

Kimlik tespiti sırasında sanık Cemil Koç, bekar olduğunu, bir çocuğunun bulunduğunu, 1 adet sabıkası olduğunu ve aylık gelirinin 60-80 bin arasında değiştiğini söyledi. Mesleğini yazılımcı olarak beyan eden Koç, dosyayı incelemediğini, savunmasını daha kapsamlı olarak dosya incelendikten sonra yapacağını belirtti.

Savunmanın ana hatları

Koç, ifadesinde soruşturma aşamasında verdiği ifadeyi tekrar ettiğini söyleyerek, "Bu dosyada tek suçlu benim, başka kimsenin suçu yoktur" dedi. Vefat öncesine ilişkin ayrıntılı savunma yapmak istemediğini belirterek, vefat sonrası süreci anlattığını ifade etti. Koç, mahkemede şu ifadeleri kullandı:

"Geldiğinde bavul doluydu, içini ben boşalttım. Ben koydum Ayşe’yi bavula."

Koç, olayı takiben yanında bulunması için birinden borç aldığını, 2025 yılı içinde 70-80 bin civarında borç alındığını ve çeşitli görevlerde kullandığını belirterek 18-20 adet telefon hattı bulunduğunu söyledi.

Bavulun taksi şoförüne teslimi ve pazarlık iddiası

Sanık, valizi taksi şoförü Necmettin'e verdiğini belirterek, teslim esnasında "bunun içinde tarihi eser gibi bir şeyin olduğunu düşünebilirsin" dediğini, taksi şoförüne valizi açmaması ve valizi kendisinin teslim alacağını söylediğini aktardı. Koç, Necmettin ile bu işlem karşılığında 400-500 bin lira civarında anlaştıklarını iddia etti.

Mahkeme salonunda gerilim

Sanığın savunması sırasında müşteki Esra Tokyaz tarafından sözlü tepkiyle karşılanması üzerine salon gerildi; Koç’un Esra Tokyaz’a yönelik küfür etmesi üzerine jandarma eşliğinde salondan çıkarıldı. Bir süre sonra duruşmaya getirilen Koç savunmasına devam etti.

Diğer hususlar ve duruşmanın ertelenmesi

Sanık, Ayşe Tokyaz ile "sarmaş dolaş" isimli bir siteden tanıştıklarını söyledi. Mahkeme başkanının telefonunda kayıtlı Gürcistan hattı ve fuhuş suçuna ilişkin sorularına Koç, hattın kimde olduğunu hatırlamadığını ve "Ben zengin bir insanım, benim böyle şeylerle işim olmaz" şeklinde cevap verdi.

Duruşma, savunmaların devamı için ertelendi.

Öne çıkan tarihler ve bilgiler: Olay: 11 Temmuz; Sanık yaşı: 38; Sanık sayısı: 9; Bavulla ilgili iddia edilen ücret: 400-500 bin lira.

