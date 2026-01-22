Eskişehir'de Motosiklet-Panelvan Çarpışması: Genç Kurye Ağır Yaralandı

Eskişehir'in 71 Evler Mahallesi'nde iki sokak kesişiminde meydana gelen kazada, bir motosikletin panelvan araca yandan çarpması sonucu kurye ağır yaralandı.

Kaza ve güvenlik kamerası görüntüleri

Kaza, Manolyagiller ile Yeniyol Sokak kesişiminde gerçekleşti. Dönerci olarak çalışan 23 yaşındaki Hüseyin K. yönetimindeki 26 AHU 936 plakalı motosiklet, Yeniyol Sokak üzerinde ilerlerken, Y.F. idaresindeki 26 AP 390 plakalı panelvan araca yandan çarptı. Çarpma anı bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı; görüntülerde iki aracın da oldukça süratli olduğu görüldü.

Görüntülerde, Hüseyin K.'nın çarpmanın etkisiyle aracın yan camına çarpıp kaskının çıktığı ve sert biçimde yere düştükten sonra hareketsiz kaldığı görülüyor.

Yaralı ve soruşturma

Bilinci kapalı halde Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak araç sürücüsü Y.F. işlemleri için emniyete götürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

