Eskişehir'de Motosiklet-Panelvan Çarpışması: Genç Kurye Ağır Yaralandı

Eskişehir'de Manolyagiller ile Yeniyol sokak kesişiminde motosikletin panelvana yandan çarpması sonucu 23 yaşındaki kurye Hüseyin K. ağır yaralandı; anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 17:17
Eskişehir'in 71 Evler Mahallesi'nde iki sokak kesişiminde meydana gelen kazada, bir motosikletin panelvan araca yandan çarpması sonucu kurye ağır yaralandı.

Kaza ve güvenlik kamerası görüntüleri

Kaza, Manolyagiller ile Yeniyol Sokak kesişiminde gerçekleşti. Dönerci olarak çalışan 23 yaşındaki Hüseyin K. yönetimindeki 26 AHU 936 plakalı motosiklet, Yeniyol Sokak üzerinde ilerlerken, Y.F. idaresindeki 26 AP 390 plakalı panelvan araca yandan çarptı. Çarpma anı bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı; görüntülerde iki aracın da oldukça süratli olduğu görüldü.

Görüntülerde, Hüseyin K.'nın çarpmanın etkisiyle aracın yan camına çarpıp kaskının çıktığı ve sert biçimde yere düştükten sonra hareketsiz kaldığı görülüyor.

Yaralı ve soruşturma

Bilinci kapalı halde Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak araç sürücüsü Y.F. işlemleri için emniyete götürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları