Antalya'da Anne Keşif İstedi: 'Boynunda Tırnak İzleri Vardı'

Davanın yedinci celsesi görüldü

Antalya’da 26 yaşındaki gencin eski kız arkadaşının evinin önünde çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 1’i tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın yedinci celsesi görüldü. Duruşmada konuşan anne Sevim Talay, oğlunun vücudunda gördüğü izlerin adli tıp raporunda yer almamasını gerekçe göstererek keşif talep etti.

Olayın detayları

Olay, Antalya’nın Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde 25 Aralık 2024 tarihinde meydana geldi. İddialara göre Seyit Muhammet Talay (26), bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı A.S. (23)’nin evinin yakınında aracında beklerken, A.S.’nin babası Ömer S. ve yakınlarının gelmesiyle taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Talay, karnından bıçaklandı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından baba Ömer S. ile kızları A.S. ve D.S. gözaltına alındı; savcılık tarafından sanıklar hakkında ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Mahkemece Ömer S. tutuklanırken, A.S. ve D.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anne ve babadan keşif talebi

Davanın görülmesine Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde maktulün ailesi, tutuklu sanık Ömer S., tutuksuz sanıklar A.S., D.S. ve S.T. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan baba Ramazan Talay, olay yerinin kör nokta olduğunu belirterek adaletli bir keşif yapılmasını talep etti.

Anne Sevim Talay, oğlunun sadece bıçaklanmadığını, sonrasında da darbedildiğini öne sürdü: "Ben çocuğumun vefatından sonra yıkanırken yanına girdim, boynunda ve yüzünde tırnak izleri vardı. Neden adli tıp raporunda çıkmadı." Ayrıca ev ile olay yeri arasındaki mesafenin 25-30 metre olduğunu belirterek keşif istedi.

Sanık savunması ve mahkeme kararı

Tutuklu sanık Ömer S., suçlamaları reddederek, "Bu suçu işlemedim. Karşı taraf sürekli mahkemeyi uzatarak mağdur olmama neden oluyor. Bir yılı aşkın süredir cezaevindeyim. Hem ben hem ailem zarar gördü. İşlemediğim bir suçtan dolayı buradayım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Müşteki avukatı Huriye Erbuğa, bir sonraki celsede olaya tanıklık ettiğini düşündükleri kişinin dinlenmesini ve tüm sanıkların tutuklanmasını talep etti. Tutuksuz sanıklar iddiaları reddederek beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ömer S.’nin tutukluluk halinin devamına ve tanık dinlenmesi talebinin kabulüne karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ANNE SEVİM TALAY