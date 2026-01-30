Eskişehir Polisi: Dolandırıcılığa Karşı 'Önleyici Polislik' ile 826 Kişi Bilgilendirildi

Eskişehir Polisi: Dolandırıcılığa Karşı 'Önleyici Polislik' Uyarısı

Saha çalışmasıyla 826 kişiye yüz yüze bilgilendirme

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlü ekipleri, dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik yüz yüze bilgilendirme çalışmaları yürüttü.

Yürütülen 'Önleyici Polislik' faaliyetleri kapsamında il genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu banka, postane, noterler, cami ve cami dernekleri, muhtarlıklar ile minibüs durakları gibi noktalarda bilgilendirme yapıldı.

Çalışmalar sonucunda 826 vatandaş yüz yüze bilgilendirildi. Ayrıca ekiplerce broşür ve afiş dağıtımı da gerçekleştirildi.

