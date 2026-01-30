Mersin'de Selin Yaraları Sarılıyor — Ekipler Su Baskınlarına Müdahale Ediyor

Mersin'de selin yaraları sarılıyor

Mersin merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlar sonrası meydana gelen su baskınları ve selin ardından, sahada yoğun bir müdahale sürüyor. Özellikle Mezitli ilçesindeki Mezitli Deresi ile Deniz Mahallesi'ndeki Tece Deresinin taşması çevrede ciddi su taşkınlarına neden oldu.

Taşkının etkileri

Dere yatağının taşması sonucu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı sular altında kaldı ve bir süre araç trafiğine kapatıldı. Dere çevresindeki çok sayıda ev ve iş yeri suyla dolarken, derenin denizle birleştiği bölgede kahverengi bir görüntü oluştu. Park halindeki bazı araçlar taşkın nedeniyle zarar gördü; vatandaşların cep telefonu görüntülerinde araçların suya kapıldığı anlar yer aldı ve çamura gömülen araçları kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin müdahalesi

Selin ardından sevk edilen belediye ekipleri hızlıca su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı. Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde kepçe ve greyderlerle yol açma, kanal temizleme ve su tahliye çalışmaları yürütüyor. Ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada seferber durumda.

Valilikten açıklama

Mersin Valiliği de olumsuz hava şartları ve yağışlara karşı uyarıda bulundu. Valiliğin açıklamasında şunlar yer aldı: "İlimizde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde yer yer su taşkınları yaşanmıştır. Yapılan ilk tespitlere göre şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanan vatandaşımız bulunmamaktadır. İlgili tüm birimler sahada koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmekte, gerekli kontrol ve müdahale faaliyetleri yürütülmektedir. Gelişmeler yakından takip edilmekte olup, kamuoyu düzenli olarak bilgilendirilecektir. Yağışlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaya çağırırken, sahadaki çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

MERSİN'DE SU BASKINLARI VE SELE NEDEN OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN EKİPLERİN BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.