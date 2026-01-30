Sapanca'da Cinayet: 23 Yaşındaki Yasin Emre Solmaz Öldürüldü

26 Ocak tarihinde Sakarya'nın Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta çıkan kavgada 23 yaşındaki Yasin Emre Solmaz bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olayda yaralıya ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı, ardından hastaneye sevk edilen genç kurtarılamadı.

Olayın Detayları

Olay, 26 Ocak tarihinde, Yasin Emre Solmaz (23) ile K.Y.Y. (19) ve E.Y. (20) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana geldi. Tartışmada K.Y.Y. tarafından bıçaklanan Solmaz, karın bölgesinden ağır yaralandı. Arkadaşı Emirhan Yılmaz ilk müdahaleyi yaparken, olay yerine gelen Hasan Solmaz kendi aracıyla yaralı genci hastaneye götürdü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Solmaz kurtarılamadı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Savcılık ve emniyet birimlerince yürütülen soruşturmada, K.Y.Y., E.Y., A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. adlı 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y.Y. ve E.Y. tutuklanırken, A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aile ve Tanıkların Açıklamaları

Berkcan Aydın: Olay günü ben burada değildim. Benim kardeşim çok genç hayata veda etti. Böyle olmasını ne biz ne de ailesi isterdi. Emre’nin kimseye zararı yoktu. Herkese selam verirdi, arasını iyi tutmaya çalışırdı, kimseye zararı yoktu. Şüpheliler yakalandı. Biz de acımızı yaşamaktan bunları düşünemiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Biz ve tanımadığımız insanlar bile bu tür olaylardan dolayı dışarı çıkmaya çekiniyor. Sokaktan geçen bir kadın bile en son ne zaman gece dışarı çıktığını bilmiyor. İnsanlar, hayatını yaşamaya korkuyor artık. Bunun artık önüne geçilmesi lazım.

Emirhan Yılmaz: Olayda bir bağrışma olmuş ve bıçak çekilmiş. Emre koşarken ben de arkasından koştum, kanının durması için tampon yaptım.

Ümit Ataman: Devletimizin adaletine güveniyoruz. Ne yapılması gerekiyorsa devletimiz en iyi şekilde yapacaktır.

Önder Solmaz (Baba): Bizim yüreğimiz yandı, başka yüreklerin yanmasını istemiyoruz. Burada adaletimize güveniyoruz, inşallah bu son olur. Yasin Emre canımızdı, hayallerimizdi ve onun da hayalleri vardı; koparıldı. İnşallah, suçluların gereken en ağır şekilde cezalandırılıp ömürlerini tamamlamalarını istiyoruz. Söylenecek bir şey bulamıyorum. Olmasaydı keşke.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; aile ve çevresi adalet bekliyor.

