Sason'da Kar Altında Mahsur Kalan Yaklaşık 30 Katır Kurtarıldı

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar nedeniyle dağlık alanda mahsur kalan yaklaşık 30 katır, güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı; bir katır donarak telef oldu.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 17:02
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:03
Batman'da güvenlik korucularının başarılı müdahalesi

Batman'ın Sason ilçesinde, geçtiğimiz günlerde etkisini artıran yoğun kar yağışı sonucu dağlık alanda bulunan bir katır sürüsü köylere inemeyerek mahsur kaldı.

Kar içinde ilerlemekte güçlük çeken sürüden yaklaşık 30 katır bulundu. Bölgede devriye görevi yapan güvenlik korucuları tarafından fark edilen hayvanlardan birinin donarak telef olduğu, bir katırın ise yarıya kadar kara gömülerek hareket edemediği tespit edildi.

Devriye ekipleri, kara saplanan katırı yoğun çabalarla bulunduğu yerden çıkararak diğer katırlarla birlikte güvenli bölgeye doğru indirdi. Kurtarılan hayvanlar en yakın köye götürüldü ve kurtarılan katırların köylülere teslim edildiği bildirildi.

Olay, bölgedeki zorlu kış koşullarında görev yapan güvenlik güçlerinin ve yerel halkın koordineli çalışmasının sonucu olarak sonlandı.

