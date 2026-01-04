DOLAR
Antalya'da dehşet: Anne ve 7 yaşındaki kızı bıçakla öldürüldü

Antalya Serik'te Zübeyir Canatan, eşi Songül Canatan (41) ve kızları Sena Canatan (7) evde bıçaklanarak öldürüldü; zanlı Ankara'da polise teslim oldu.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 16:04
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 16:04
Antalya'da dehşet: Anne ve 7 yaşındaki kızı bıçakla öldürüldü

Antalya'da dehşet: Anne ve 7 yaşındaki kızı bıçakla öldürüldü

Olay ve ilk bulgular

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle'de bulunan 2 katlı evin 1. katında, komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı incelemede, evde Songül Canatan (41) ile kızı Sena Canatan (7)'ın bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

İddiaya göre, bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan ile eşi arasında akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; cinnet geçirdiği öne sürülen koca, önce eşinin, ardından kızının bıçakla boğazını kesti.

Soruşturma ve zanlının teslim olması

Olay sonrası sabah saatlerinde komşular, evin kapısının açık olduğunu fark ederek 112 ile polis ekiplerine haber verdi. Savcılık incelemesinin ardından Songül ve Sena Canatan'ın cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morgu'na gönderildi.

Zanlının, olayın ardından şehirlerarası otobüsle memleketi Ankara'ya gittiği ve burada karakola giderek teslim olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Komşuların tepkisi

Ev sahibi Şaban Bülüç yaşananları anlattı: "2 yıldır buradalar, kavgaları gürültüleri olmazdı. Birbirlerine en ufak bir kötü söz dahi söylediklerini duymadım. Sesi soluğu çıkmazdı. Hatta geçen gün kendisi gelip ‘Şu kirayı belirleyelim, yılı doldu’ dedi. Dün kavga gürültülerini de duymadık. Ben balıktaydım, bırak çabuk gel dediler. Geldiğimde polis ve ambulans buradaydı. Ne zaman oldu bilemiyoruz. Biz ne gürültü duyduk, ne çığlık duyduk, hiç bir şey duymadık. Ne yaptı uykuda mı yaptı, nasıl yaptığı da belli değil"

Antalya'da tüyler ürperten cinayet: Anne ve 7 yaşındaki kızı evde ölü bulundu

Antalya'da tüyler ürperten cinayet: Anne ve 7 yaşındaki kızı evde ölü bulundu

