Antalya'da Drift Paylaşımı Ceza Getirdi: Ehliyete 2 Ay El Konuldu

Antalya Kepez'de drift görüntülerini sosyal medyada paylaşan sürücüye idari para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu ve adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:04
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:04
Olayın Detayları

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince trafik kural ihlallerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kepez ilçesi Toptancı Hali içinde drift yapan ve bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan araç sürücüsü tespit edildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasıyla harekete geçen ekipler, sürücünün tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı.

Uygulanan Cezalar

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde trafik idari para cezası tanzim edildi. Cezanın dayanağı olarak aşağıdaki ihlaller gösterildi:

"Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" ve "Mevzuata uygunluğu belgelenemeyen ve çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişiklik" hükümleri.

Ayrıca sürücünün sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu. Şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Olay, sosyal medya paylaşımlarının trafik güvenliği üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi.

