Antalya'da Drift Paylaşımı Yapan Sürücüye Ceza ve 2 Ay Ehliyet Kısıtlaması

Antalya'da Drift Paylaşımı Yapan Sürücüye Ceza

Olayın Detayları

Antalya’nın Kepez ilçesinde, Toptancı Hali içinde drift yaparak bu anları sosyal medya hesaplarında paylaşan sürücü, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla tespit edildi.

Uygulanan Cezalar

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari işlem yapıldı. İlgili cezalar, sürücünün paylaşım ve hareketleri dikkate alınarak şu hükümlerden düzenlendi: 'Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi' ve 'Mevzuata uygunluğu belgelenemeyen ve çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişiklik'.

Sürücüye idari para cezası kesilirken, sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu. Ayrıca hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Yetkililerin Yaklaşımı

Olay, trafik kural ihlallerine karşı yürütülen denetimlerin bir parçası olarak değerlendirildi. Emniyet birimleri, benzer tehlikeli davranışların trafik güvenliğini riske attığını ve paylaşım yoluyla özendirme etkisinin olduğuna dikkat çekti.

ANTALYA'NIN KEPEZ İLÇESİNDE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜNÜN BELGESİNE 2 AY SÜREYLE EL KONULDU. ŞAHIS HAKKINDA AYRICA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.