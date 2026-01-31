Antalya'da firari hükümlü JASAT tarafından yakalandı — 25 yıl 15 gün hapis

Antalya'da hakkında 25 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Z., JASAT ekiplerince yakalanıp tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:24
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:24
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışmalarda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 25 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.Z., Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından tespit edilip yakalandı.

Yapılan takip, analiz ve saha çalışmaları sonucunda elde edilen bulgularla yakalanan A.Z., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

