Antalya'da firari hükümlü JASAT tarafından yakalandı — 25 yıl 15 gün hapis

Antalya'da firari hükümlü JASAT tarafından yakalandı

25 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Z. yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışmalarda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 25 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.Z., Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından tespit edilip yakalandı.

Yapılan takip, analiz ve saha çalışmaları sonucunda elde edilen bulgularla yakalanan A.Z., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

