Mardin Kızıltepe’de 7’inci kattan düşen 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Yenikent Mahallesi’nde meydana gelen olayda Türkiye Tunç yaşamını yitirdi

Olay, Mardin’in Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Türkiye Tunç (76), henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın 7’inci katından düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Tunç’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Tunç’un cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

