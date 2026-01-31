Uludağ'da Fahri Otel Telesiyejinde Arıza: 51 Tatilci Kurtarıldı

JAK, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin koordineli müdahalesiyle tahliye tamamlandı

Kış turizminin merkezi Uludağ'ın Birinci Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde yaşanan teknik arıza, kabinlerdeki tatilciler için kısa süreli paniğe neden oldu. Vites kutusunda meydana gelen arıza nedeniyle sistem güvenlik amaçlı durduruldu ve kabinlerdeki yaklaşık 51 tatilci havada asılı kaldı.

Olay Saat 10.30 sıralarında gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu mahsur kalanlar, halat yardımıyla ve manuel sistemlerle kabin kabin tahliye edildi.

İlk etapta kabinlerde bulunan 51 kişi kısa sürede indirildi. Ayrıca kafeteryalar bölgesine yakın noktada mahsur kalan 8 tatilci de yürütülen çalışmaların ardından güvenli şekilde kurtarıldı. Yetkililer olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi.

Otel yetkilileri, vites kutusuna elektrik gitmemesi nedeniyle arızayı fark edip sistemi durdurduklarını ve derhal arama kurtarma ekiplerinden yardım talep ettiklerini açıkladı. JAK ekipleri ihbar sonrası kısa sürede bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı.

Kurtarma anları, bölgeye giden ekiplerin çalışmasını görüntüleyen İHA tarafından kaydedildi. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için ekipman bakım ve denetimlerinin önemine dikkat çekti.

